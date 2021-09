Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi prend un nouveau tournant !

Publié le 20 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Wanda Nara discuterait avec les dirigeants de la Juventus, le club bianconeri ne pourrait pas pour le moment recruter Mauro Icardi en raison de son salaire au PSG.

Au cours du dernier mercato estival qui a notamment vu Lionel Messi déposer ses valises au PSG, Mauro Icardi a été annoncé sur le départ dans un premier temps pour la Roma et le Napoli avant d’être envoyé du côté de la Juventus. D’après Fabrizio Romano, le club bianconeri aurait souhaité le faire venir sous la forme d’un prêt. Le PSG aurait refusé de laisser filer l’Argentin pour la simple et bonne raison que le club de la capitale voulait conserver un attaquant supplémentaire en tant que joker et pour la rotation orchestrée par Mauricio Pochettino. Cependant, et bien que la Juventus garderait un oeil sur son profil, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le buteur du PSG puisse débarquer rapidement pour autant à la Vieille Dame.

Le salaire d’Icardi trop élevé pour la Juventus ?