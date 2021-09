Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dernière chance accordée à Ronald Koeman ?

Publié le 21 septembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Tenu en échec lundi soir face à Grenade pour la deuxième fois de la saison en Liga (1-1), Ronald Koeman aurait néanmoins obtenu un sursis de la part de la direction du FC Barcelone concernant son avenir sur le banc du club culé.

Depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone en mars dernier, l’avenir de Ronald Koeman a constamment été remis en question et notamment en raison de la volonté du nouveau patron du Barça de partir sur de nouvelles basses avec un autre entraîneur. Finalement, Koeman est resté en place, mais s’est lourdement incliné en Ligue des champions face au Bayern Munich (3-0) et a été tenu en échec à deux reprises en Liga face à l’Athletic Bilbao et Grenade (1-1 lors des deux rencontres). Si bien que selon El Chiringuito son licenciement pourrait intervenir dans les prochains jours alors que son contrat n’expirera qu’en juin 2022.

Cadix, le match couperet pour Koeman ?