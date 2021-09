Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tranché définitivement pour l'avenir de Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h00 par D.M.

L'avenir de Ronald Koeman serait scellé. Selon la presse espagnole, le technicien néerlandais quittera son poste dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone a affiché un triste visage ce lundi. Face à Grenade, le club catalan est parvenu à éviter la défaite de justesse grâce à un but de Ronald Araujo en fin de match (1-1). Un résultat qui n’arrange pas les affaires de Ronald Koeman, sur la sellette. Le technicien néerlandais est fragilisé par le début de saison moyen réalisé par son équipe et certains médias commencent à évoquer son départ. Pour certains d’entre eux, le sort de Koeman serait d’ailleurs d’ores et déjà scellé.

Koeman devrait quitter son poste