Barcelone : Koeman explique la contre-performance contre Grenade !

Publié le 20 septembre 2021 à 23h55 par La rédaction

Ce lundi soir, Ronald Koeman n'a pas trouvé la recette pour venir à bout de Grenade. A l'issue de la partie, le coach du Barça a essayé d'expliquer ce résultat nul en championnat.