Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le constat hallucinant de Gerard Piqué...

Publié le 15 septembre 2021 à 10h00 par A.M.

Après la déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3), Gerard Piqué a dressé un constat lucide de la situation...

Après un été très compliqué qui a vu Lionel Messi rejoindre le PSG, le FC Barcelone réalisait un début de saison plutôt réussi en Liga. Mais contre le Bayern Munich, pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Barça a rechuté de manière important. L'équipe de Ronald Koeman n'a pas existé contre les Bavarois et s'est lourdement inclinée 3 buts à 0. Après la rencontre, au micro de Movistar+ , Gerard Piqué a dressé un constat accablant de la situation du FC Barcelone.

«C'est comme ça, on est ce qu'on est»