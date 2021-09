Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La grosse prise de position de Koeman pour la nouvelle polémique !

Publié le 13 septembre 2021 à 19h30 par Th.B.

Ces derniers jours, Ronald Koeman n’a cessé de prendre la parole sur sa situation dans la presse néerlandaise et notamment sur l’avenir du FC Barcelone via ses pépites. En conférence de presse, l’entraîneur du Barça a justifié ses propos en qualifiant les jeunes de clé pour les objectifs sportifs à moyen et long terme au club culé.

Le FC Barcelone traverse une période particulièrement délicate sur le plan financier. À la mi-août, Joan Laporta a divulgué le bilan de l’audit financier demandé à la suite de son élection en mars dernier. Selon les chiffres divulgués par le président du FC Barcelone, la dette du Barça s’élève à plus de 1,3Md€. De quoi pousser le club catalan à dégraisser et à se séparer des gros salaires comme Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment, tout en ne pouvant pas nommer un autre entraîneur. Bien qu’il souhaitait changer de coach, le président Laporta a finalement décidé de faire confiance à Ronald Koeman dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Et une prolongation de contrat serait même d’actualité si ce dernier acceptait d’intégrer certains jeunes comme Riqui Puig notamment selon la presse espagnole. Néanmoins, le technicien néerlandais n’a pas du tout apprécié ces rumeurs comme il l’a fait savoir à Algemeen Dagblad. « Il y a deux semaines et demie, nous (ndlr avec Laporta) avons eu une conversation sur un nouveau contrat. Rien n'a été divulgué à la presse jusqu'à ce que le président ait une séance avec les journalistes mardi dernier au sujet de la situation du club, des aspects financiers, etc. À la fin, soudainement, il a été question d'un nouveau contrat. Un jour plus tard, les journaux ont déclaré : "Koeman peut obtenir un nouveau contrat sous trois conditions". Alors j'ai dit : ce n'est pas possible. Je dois pouvoir contrôler "comment" nous jouons et "qui" j’aligne ».

« Il y a quatre ou cinq autres joueurs de 18 ou 19 ans qui seront des joueurs fantastiques pour ce club dans trois ou quatre ans »

Et la question des jeunes et pépites du FC Barcelone est revenue sur le tapis ces dernières heures en raison des déclarations de Ronald Koeman. Au cours d’un entretien accordé à NOS , l’entraîneur du Barça s’est enflammé pour la jeunesse de son effectif et des talents dont il dispose en ne ramenant pas tout à Pedri. « Ce n'est pas seulement Pedri. Il y a quatre ou cinq autres joueurs de 18 ou 19 ans qui seront des joueurs fantastiques pour ce club dans trois ou quatre ans. (..) Grâce à moi, ce club a de l’avenir ». Sans le vouloir, Ronald Koeman a donc fait encore parler en raison d’une de ses interviews : « Dans trois ou quatre ans » . Un témoignage qui n’est pas passé inaperçu en Espagne. De quoi permettre aux journalistes ce lundi de profiter de la conférence de presse de Ronald Koeman afin de l’inciter à justifier sa déclaration.

Ronald Koeman obligé de revenir sur ses propos…