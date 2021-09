Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : La nouvelle mise au point de Koeman sur sa relation avec Laporta !

Publié le 15 septembre 2021 à 9h30 par D.M.

Après la défaite de son équipe face au Bayern Munich (0-3) en Ligue des champions, Ronald Koeman n'a pu échapper aux questions sur sa relation avec son président, Joan Laporta.

Ronald Koeman a semé la zizanie au sein du FC Barcelone. La cause ? Des propos tenus lors d’un entretien à NOS : « Ma relation avec Laporta s’est améliorée. Mais la semaine dernière, il s’est passé quelque chose que je considère comme néfaste. Il a suggéré que l’entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Cela peut se faire en privé. J'aime ça quand un président s'engage et pose aussi des questions. Seulement que cela ne devrait pas être dans la presse, c'était le problème. » Une sortie qui a fait réagir de nombreux proches de Joan Laporta, mais aussi le président lui-même, obligé de faire un point sur sa relation avec Ronald Koeman. « Nous avons une relation normale entre entraîneur et président, je m'entends très bien avec lui, je l'aime beaucoup et j'ai toute confiance en lui. La relation est bonne, il n'y a pas besoin de chercher autre chose, nous avons confiance en l'entraîneur, il a notre soutien et nous le respectons » a-t-il confié ce mardi.

« S'il y a un problème, on en parle »