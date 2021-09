Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : La guerre est déclarée entre le clan Laporta et Koeman !

Publié le 14 septembre 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Les dernières sorties de Ronald Koeman ont mis le feu aux poudres. Plusieurs proches de Joan Laporta s'en sont pris à l'entraîneur du FC Barcelone ces dernières heures.

Le FC Barcelone se serait bien passé de cette nouvelle polémique, à quelques heures de son entrée en lice en Ligue des champions face au Bayern Munich. Tout a commencé lors d’un entretien de Ronald Koeman à NOS . L’entraîneur néerlandais est revenu sur sa relation avec Joan Laporta et a notamment évoqué de récentes tensions avec son président : « Ma relation avec Laporta s’est améliorée. Mais la semaine dernière, il s’est passé quelque chose que je considère comme néfaste. Il a suggéré que l’entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Cela peut se faire en privé. J'aime ça quand un président s'engage et pose aussi des questions. Seulement que cela ne devrait pas être dans la presse, c'était le problème ». Présent en conférence de presse ce lundi, le technicien a tenté d’éteindre ce début d’incendie : « Notre relation est bonne. S'il y a des choses, nous en parlons. Nous voulons le meilleur pour le club, ce qui est toujours la chose la plus importante. Je n'ai pas un seul problème avec le président et nous parlons de choses concernant le club. C'est une relation parfaite pour moi. Nous avons eu quelques petites choses, mais nous allons bien ». Mais une autre déclaration de Koeman a suscité de vives réactions en interne et mis le feu aux poudres. « Ce n'est pas seulement Pedri. Il y a quatre ou cinq autres joueurs de 18 ou 19 ans qui seront des joueurs fantastiques pour ce club dans trois ou quatre ans. (..) Grâce à moi, ce club a de l’aveni r » a confié Koeman lors de ce même entretien au média néerlandais. Une sortie qui a fait réagir de nombreux proches de Joan Laporta.

Le clan Laporta monte au créneau

Irrité par les propos de Ronald Koeman, qui s’envoie des fleurs en omettant le rôle de son président, Lluis Carrasco s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Directeur de campagne de Joan Laporta lors de la dernière élection, il s’en est pris à l’entraîneur du FC Barcelone sur son compte Twitter : « Koeman s'est auto-détruit. Laporta le garde contre toute logique et il est en train de le payer en créant des feux et encore des feux. Il fait des erreurs mais il sait jusqu'où il peut aller. Si tu hésites, tu es mort. Regarde Ilaix… (Moriba n’a pas réussi à prolonger son contrat au Barça et a filé au RB Leipzig ndlr) ». Adjoint à la présidence du FC Barcelone, Enric Masip a également pris position en faveur de Laporta : « Le club a un avenir grâce au changement de conseil d'administration et de président qui a évité le désastre. Cela aurait pu être la fin du club. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est une réalité, le Barça ne pouvait pas payer la masse salariale. Merci à certaines personnes courageuses d'être arrivées ».

« La seule chose que j'ai dite est que je suis un entraîneur qui donne des opportunités aux jeunes joueurs »