Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un soutien de taille pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ et licencié à très court ou moyen terme par la majorité des médias espagnols, Ronald Koeman peut compter sur le soutien de son compatriote néerlandais et ancien joueur du FC Barcelone : Ronald de Boer.

Et si c’était l’heure des adieux entre Ronald Koeman et le FC Barcelone ? Bien qu’un licenciement imminent ne soit pas au programme d’après Goal España, il pourrait intervenir lors de la trêve internationale d’octobre, toutes les parties ayant déjà pris la décision de mettre un terme à leur collaboration selon le média ibérique. Cependant, pour un ancien joueur du FC Barcelone, il ne faudrait pas se séparer de Koeman, la légende de Wembley, aussi tôt.

« Koeman doit continuer »