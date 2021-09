Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché dans le feuilleton Koeman, mais…

Publié le 21 septembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Bien que Ronald Koeman soit annoncé sur le départ, il ne devrait pas plier bagage avant la trêve internationale. Pour ce qui est de son successeur sur le banc du FC Barcelone, le suspense resterait entier bien que Roberto Martinez ferait figure de favori aux yeux du président Joan Laporta.

Après ceux de Lionel Messi, d’Antoine Griezmann, d’Ilaix Moriba ou encore d’Emerson Royal, le FC Barcelone pourrait enregistrer un nouveau départ dans les prochains jours. Et pas des moindres puisqu’il s’agirait de celui de Ronald Koeman. Pourtant, il a récemment été question d’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. L’ironie de cette situation a permis à l’entraîneur du FC Barcelone de lâcher cette punchline en conférence de presse dimanche en marge du match nul finalement concédé par le Barça au Camp Nou lundi soir face à Grenade (1-1). « Ce n’est pas possible qu’avant le Bayern je réponde si je vais prolonger d’un an et maintenant, les questions seront de savoir si j’ai peur pour mon avenir ». Une nouvelle fois interrogé sur son avenir face à la presse ces dernières heures, Koeman a fait part de son ras-le-bol lui qui n’a cessé d’être soumis à des questions sur son propre éventuel licenciement. « Mon rôle au club à l’avenir ? Je ne vais plus parler de mon avenir désormais ». Cependant, il semblerait que les dés soient déjà jetés au FC Barcelone en ce qui concerne Koeman, bien que l’annonce de son départ ne devrait pas être pour autant imminente.

Le Barça s’est décidé pour Ronald Koeman…

Ce mardi, quelques heures après le nouveau coup d’arrêt du FC Barcelone en Liga, Goal España s’est attardé sur le feuilleton Ronald Koeman qui pourrait avoir franchi un nouveau cap en se rapprochant de son dénouement. D’après le média ibérique, le Barça ne prévoirait pas de passer directement à l’action en officialisant le licenciement de Ronald Koeman. Ce ne serait pas une question financière puisque grâce à son dégraissage d’effectif estival, le club culé aurait la marge financière pour débourser les 12M€ à Koeman. Cela serait une question de timing, les hommes de Ronald Koeman jouant tous les trois jours jusqu’à la trêve internationale qui aura lieu lors de la première quinzaine du mois d’octobre. Ce serait à cette période que le FC Barcelone devrait tourner la page avec l’entraîneur du Barça , à moins que les performances du club soient excellentes d’ici-là. Mais qu’en est-il de sa succession ?

…mais l’identité de son successeur resterait un mystère