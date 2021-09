Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 8h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a été accroché sur sa pelouse face à Grenade lundi soir (1-1). De quoi placer Ronald Koeman dans une position encore plus délicate qu’il ne l’était déjà. Cependant, l’entraîneur du Barça s’est montré clair concernant son avenir.

Certes, le FC Barcelone n’a pas encore perdu lors de ses quatre premières sorties de la saison en Liga. Néanmoins, le Barça a été tenu deux fois en échec sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-1) et au Camp Nou lundi soir lors de la réception de Grenade, une rencontre qui s’est soldée par le même résultat. De quoi mettre encore un petit peu plus d’huile sur le feu alors que l’avenir de Ronald Koeman fait beaucoup parler en Espagne. Bien qu’une prolongation de contrat était encore jusqu’à peu une option pour l’entraîneur du FC Barcelone, on se dirigerait plus actuellement vers un licenciement.

« Mon rôle au club à l’avenir ? Je ne vais plus parler de mon avenir désormais »