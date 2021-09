Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pirlo, Löw ou Conte pour l’après-Koeman ?

Publié le 21 septembre 2021 à 23h40 par La rédaction

Certains médias catalans annoncent aujourd’hui que Laporta ciblerait plusieurs noms prestigieux pour l’après Koeman. Analyse.

Certains médias catalans affirment aujourd’hui que le président du FC Barcelone Joan Laporta aurait une liste de cinq-six noms prestigieux pour le poste d’entraîneur en cas de licenciement de Ronald Koeman avant la fin de saison. Andrea Pirlo aurait aujourd’hui les faveurs de Laporta, alors que les noms de Cocu, Conte, Low et Xavi seraient également cochés. Que faut-il en penser ?

Une jurisprudence autour des projets de Laporta…

Il convient de rester prudent relativement aux projets ambitieux du président Laporta, qui a fait miroiter au printemps dernier qu’il était en mesure de prolonger Messi, voire même de financer le retour de Neymar à ses côtés alors que tout cela était totalement impossible au point que le Barça a fini par devoir laisser partir Griezmann en plus de ne pas prolonger sa star argentine… Aujourd’hui, la réalité financière du Barça reste très fragile et il est loin d’être certain qu’elle soit de nature à permettre le licenciement de Koeman et son remplacement par un entraîneur international très cher comme Pirlo, Low ou Conte…