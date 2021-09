Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pirlo, Xavi, Conte… Ça bouge pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h30 par B.C.

Toujours à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman devrait toutefois prendre la porte dans un avenir proche. Joan Laporta et le reste de la direction blaugrana se penchent actuellement sur sa succession, et plusieurs pistes chaudes apparaissent déjà.

Désormais, la question n’est plus de savoir si Ronald Koeman va quitter le FC Barcelone, mais quand. En effet, la nouvelle contreperformance des Blaugrana à Grenade (1-1) ce lundi devrait être fatale à l’entraîneur néerlandais. D’après les informations révélées dans l’émission El Chiringuito , Joan Laporta aurait en effet décidé de se passer des services de Ronald Koeman, mais il faudra encore attendre plusieurs jours avant d’avoir l’officialisation de son départ. En effet, Goal España a expliqué que le Barça ne prévoit pas d’annonce avant d’avoir mis la main sur le successeur de Koeman, puisque le club culé doit faire avec un calendrier chargé en enchaînant les matches tous les trois jours, et la nomination d’un intérimaire n’est pas souhaitée. La direction s’active donc pour trouver l’heureux élu, et les pistes sont déjà nombreuses.

La piste Pirlo est sérieuse

Sur Twitch , le journaliste Gerard Romero a annoncé qu’une liste de 5 à 6 entraîneurs avait été dressée par le FC Barcelone pour la succession de Ronald Koeman, sur laquelle figurent notamment les noms d’Andrea Pirlo, Philip Cocu, Antonio Conte ou encore Joachim Low. Ce mardi, CalcioMercato.it confirme l’intérêt du Barça pour Andrea Pirlo, démis de ses fonctions d’entraîneur de la Juventus cet été. Néanmoins, l’ancien international italien n’est pas libre pour autant puisqu’il reste engagé avec les Bianconeri , obligeant le club culé à débourser une indemnité s’il souhaite s'attacher ses services. CMIT explique toutefois que les bonnes relations entre Laporta et Agnelli, tous les deux favorables au projet de la Super Ligue, permettraient la mise en place d’un accord rapide tandis que les émoluments accessibles de Pirlo joue en sa faveur.

Xavi et Martinez en pole, Conte s'éloigne