Mercato - Barcelone : Deux grands favoris se dégagent pour la succession de Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h00 par D.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone paraît de plus en plus incertain, Joan Laporta aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Et deux techniciens auraient les faveurs des dirigeants catalans.

Les jours de Ronald Koeman seraient comptés. Selon Goal España , mais aussi El Chiringuito , Joan Laporta aurait pris la décision de se séparer du technicien néerlandais. L’entraîneur devrait diriger son équipe face à Cadix ce mercredi, mais il devrait quitter son poste, une fois que son dirigeant aura mis la main sur son remplaçant. Pour l’heure, le choix n’est pas arrêté. Laporta aurait dressé une liste de cinq ou six entraîneurs, qui pourraient prendre la succession de Ronald Koeman. Mais deux favoris se dégageraient dans ce dossier.

Xavi et Roberto Martinez seraient en pole