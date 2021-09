Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence d'Iniesta sur le feuilleton Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 13h15 par D.M.

Légende du FC Barcelone et ancien coéquipier de Lionel Messi, Andres Iniesta est revenu sur le départ de la star argentine et sur son arrivée au PSG.

Ronald Koeman et Joan Laporta espéraient compter sur Lionel Messi cette saison. Mais malheureusement pour eux, le joueur argentin a plié bagages. En fin de contrat avec le FC Barcelone, la Pulga n’est pas parvenue à trouver un accord avec ses dirigeants et a été contrainte de changer d’air. A la recherche d’un nouveau défi, Lionel Messi a vite trouvé un terrain d'entente avec le PSG, et a ,depuis, porté le maillot parisien en Ligue des champions et en Ligue 1. Un départ, qui a marqué Andres Iniesta.

« C'est étrange pour moi, comme pour beaucoup de gens je suppose »