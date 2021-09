Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zinedine Zidane totalement plombée par... Marseille ?

Publié le 21 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le nom de Zinedine Zidane circule du côté du PSG, l'ancien entraîneur du Real Madrid, très attaché à Marseille, pourrait avoir du mal à s'installer sur le banc parisien.

Depuis plusieurs saisons, le Qatar rêve d'attirer un entraîneur de renom, et Zinedine Zidane fait partie des fantasmes à Doha. Il faut dire que le technicien français a noué des liens avec l'Etat qatari notamment dans le cadre de la promotion à la Coupe du monde 2022. Suffisant pour l'imaginer s'installer sur le banc du PSG alors que Mauricio Pochettino est de plus en plus critiqué ? C'est possible d'après les révélations de la presse espagnole ce mardi.

Zidane est encore très attaché à Marseille