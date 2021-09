Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour une arrivée de Zidane !

Publié le 21 septembre 2021 à 10h45 par A.M.

Bien que le nom de Zinedine Zidane ait circulé du côté du PSG ces dernières heures, il semblerait que l'ancien entraîneur du Real Madrid ait d'autres ambitions pour le moment.

Le début de saison du PSG est assez paradoxal. En effet, le club de la capitale réussit des débuts parfaits en Ligue 1 d'un point de vue comptable avec six victoires en autant de matches, mais dans le contenu, les Parisiens sont loin d'être convaincants et leurs prestations ne répondent pas aux attentes suscitées par le recrutement estival impressionnant. Une situation qui fait planer un doute sur l'avenir de Mauricio Pochettino, et qui relance les rumeurs en Espagne d'un intérêt du PSG pour Zinedine Zidane.

Zidane ne veut pas reprendre de club