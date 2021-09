Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare l'arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 21 septembre 2021

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane serait bel et bien dans le viseur du PSG qui songerait à se séparer de Mauricio Pochettino dont les prestations ne sont guères convaincantes.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du Paris Saint-Germain afin de prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino vit des premiers mois difficiles sur le banc d'un club qu'il avait connu en tant que joueur. S'il a réussi à attendre la demi-finale de la Ligue des Champions, le technicien argentin a surtout perdu le titre en Ligue 1, et sa patte sur le jeu du PSG tarde à se voir. Malgré le recrutement XXL du club de la capitale cet été, les prestations du début de saison peinent à convaincre au niveau du jeu, bien que les résultats suivent en Ligue 1. C'est d'ailleurs ce qui sauve Pochettino... pour le moment.

Le PSG maintient le contact avec Zidane