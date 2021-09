Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Kylian Mbappé continue au Real Madrid !

Publié le 21 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG semble être déterminé à obtenir l’aval de Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat, le Real Madrid garderait toujours le même objectif.

Véritable priorité du Real Madrid sur le marché des transferts et ce depuis plusieurs sessions de mercato, Kylian Mbappé est entré dans l’ultime année de son contrat au PSG. Et alors que le club de la capitale a refusé les avances du Real Madrid pour un transfert du champion du monde tricolore cet été, le10sport.com vous a révélé le 27 août dernier qu’à la demande de l’Émir du Qatar, une énième proposition de prolongation de contrat pourrait lui être proposée au PSG.

Le Real ne baisse pas les bras pour Mbappé