Mercato - ASSE : Une vente à 100M€ ? La réponse !

Publié le 21 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que la vente de l’ASSE semble se rapprocher, cela ne devrait toutefois pas se faire à hauteur de 100M€ comme cela a pu sortir dernièrement.

Cela fait maintenant quelques mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. L’objectif était alors de trouver le futur repreneur afin de ramener les Verts sur le devant de la scène. Le temps est passé et on semble entrer dans la dernière ligne droite de cette vente de l’ASSE. Au fil des semaines, plusieurs candidats au rachat ont été révélés et ces dernières, un nouveau prétendant est apparu : le prince héritier du Cambodge.

Un intérêt, oui. Mais…