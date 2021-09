Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone sur le point de revivre un coup à la Wijnaldum ?

Publié le 21 septembre 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG avait chipé Georginio Wijnaldum au dernier moment au FC Barcelone, le club parisien pourrait remettre cela avec Franck Kessié.

Arrivé au PSG après la fin de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum a été la première recrue du club de la capitale au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Mais l’écurie parisienne est revenue de loin dans ce dossier. Et pour cause, l’international néerlandais a longtemps été annoncé proche de rejoindre le FC Barcelone. Seulement voilà, le club catalan a trop tardé et a finalement vu Georginio Wijnaldum lui filer entre les doigts en prenant la direction du PSG, bien plus rapide pour boucler l’opération.

Le PSG est déjà bien avancé pour Franck Kessié, aussi ciblé par le Barça