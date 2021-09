Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’hiver s’annonce déjà chaud à Marseille !

Publié le 21 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que David Neres semble être dans le viseur de l’OM, la potentielle venue de l’ailier de l’Ajax Amsterdam serait tout sauf acquise en raison de la présence de l’Atletico de Madrid et du FC Séville…

En atteste son recrutement important lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria prenait à coeur le fait de renforcer au maximum l’effectif de Jorge Sampaoli compte tenu de la situation financière de l’OM. Et en ce qui concerne la session hivernale des transferts, le président de l’OM semble être déjà sur le pont afin d’avancer dans diverses opérations. Et Pablo Longoria garderait un oeil sur la situation de David Neres à l’Ajax Amsterdam, qui ne dispose plus que d’un rôle de remplaçant de luxe.

Une grande bataille pour Neres avec l’Atletico et Séville ?