Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone prêt à mettre des bâtons dans les roues de Longoria !

Publié le 20 septembre 2021 à 20h10 par A.C.

Diego Simeone et l’Atlético de Madrid pourraient bien mettre à mal les plans de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille.

La colonie brésilienne de l’Olympique de Marseille pourrait s’agrandir au cours des prochains mois ! Après Gerson ou encore Luan Peres, qui sont arrivés cet été, Pablo Longoria lorgnerait sur un autre international auriverde qui s’est déjà fait un nom sur la scène européenne. Calciomercato.com a en effet tout récemment annoncé que le président de l’OM suivrait de près David Neres, l’un des acteurs de l’épopée européenne de l’Ajax Amsterdam en 2019. L’ailier de 24 ans a perdu sa place de titulaire et avec un contrat qui se termine dans un peu plus d’un an et demi, il pourrait bien quitter son club dès le prochain mercato hivernal.

L’Atlético et Séville également dans le coup pour Neres