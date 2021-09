Foot - Mercato

Mercato : Thierry Henry annonce la couleur pour son avenir d’entraîneur !

Publié le 21 septembre 2021 à 8h18 par La rédaction

Actuellement consultant pour Amazon, Thierry Henry occupe également ses fonctions d’adjoint en sélection de Belgique. Et l’ancien entraîneur de l’AS Monaco semble épanoui dans ce schéma pour le moment.