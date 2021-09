Foot - Mercato

Mercato : Contrat résilié pour Joris Gnagnon à Séville ?

Publié le 21 septembre 2021 à 8h10 par La rédaction mis à jour le 21 septembre 2021 à 8h12

La presse espagnole fait une révélation surprenante ce mardi en annonçant que Joris Gnagnon aurait été renvoyé par le FC Séville pour non-respect des exigences. Physiques et disciplinaires fixées pour un joueur professionnel.