Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger pour l'avenir de Pochettino ? La réponse !

Publié le 21 septembre 2021 à 10h15 par A.M.

Bien que les critiques commencent à s'accentuer concernant Mauricio Pochettino, l'avenir du technicien argentin ne serait pas menacé à moyen terme au PSG.

Pour la deuxième fois seulement depuis 2011 et l'arrivée de QSI, le PSG a changé d'entraîneurs en cours de saison. En effet, après Carlo Ancelotti qui avait remplacé Antoine Kombouaré en janvier 2012, l'hiver dernier, c'est Mauricio Pochettino qui a succédé à Thomas Tuchel. Et pour cause, malgré des débuts remarqués, le technicien allemand semblait avoir perdu le fil, notamment tactiquement. Seul problème, depuis son arrivée sur le banc du PSG, le technicien argentin ne semble pas avoir redressé la barre. A tel point que son avenir serait menacé. La presse espagnole évoque même ce mardi un intérêt pour Zinedine Zidane.

Pochettino n'est pas menacé pour le moment