Mercato - OM : Jorge Sampaoli a lancé sa révolution dans le vestiaire !

Publié le 21 septembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Arrivé au mois de mars à Marseille, Jorge Sampaoli a vite imposé sa patte à l'OM et opéré des choix forts. Avec la mise en place d'un style de jeu offensif, le technicien fait, pour l'instant, l'unanimité, même si quelques tensions commencent à apparaître dans le vestiaire.

Ce mardi, l’OM pointe à la deuxième place au classement de la Ligue 1, à cinq points du PSG. Depuis le début de la saison, le club marseillais, qui a changé de visage cet été, est porté par ses supporters, mais aussi par Jorge Sampaoli. Agé de 61 ans, le technicien argentin est vite devenu un visage incontournable du championnat français. Avec son caractère fort et entier, il vit intensément les matches ce qui lui vaut, parfois, quelques remontrances de la part des arbitres. « Vous pouvez imaginer comment il est... Il veut toujours gagner en jouant bien. A l’entraînement, il est comme en match. En-dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c’est une autre personne. Il est sérieux et il veut qu’on joue comme il aime, c’est un coach très exigeant. Il nous demande de jouer sur nos qualités » a confié Pape Gueye au sujet de son entraîneur. Mais si Sampaoli fait l’unanimité au sein de la cité phocéenne, c’est aussi en raison de son style de jeu offensif, qui dérange bon nombre de clubs cette saison. Une méthode qui commence, toutefois, à faire des étincelles au sein du vestiaire olympien.

Des premières tensions dans le vestiaire ?

L’Equipe revient sur les premiers mois de Jorge Sampaoli à l’OM et notamment sur ses idées. Depuis le début de la saison, le technicien argentin modifie régulièrement son groupe, en raison des blessures, mais aussi afin de mettre à mal son adversaire. Hormis les deux premières rencontres, l’entraîneur n’a jamais aligné la même équipe d’un match à l’autre. Et comme le précise le quotidien, Sampaoli aime faire durer le suspense et dévoile sa composition à ses joueurs seulement quelques heures avant le match, sans fournir d’explication sur ses choix. Une méthode, qui suscite quelques tensions au sein du vestiaire. Par ailleurs, certains joueurs se méfient des choix de Sampaoli notamment avec Gerson. Recrue phare de l’OM, le milieu de terrain brésilien n’a pas été titularisé en Ligue 1 depuis le 28 août et une rencontre face à l’ASSE. Mais le technicien n’hésite pas à le ménager afin notamment de calmer un effectif, qui surveille attentivement le temps de jeu de Gerson, présenté comme le « chouchou » de Sampaoli. La concurrence existe bien au sein de l’OM et certains en souffrent depuis le début de la saison.

