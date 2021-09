Foot - OM

OM - Malaise : Les premières inquiétudes apparaissent sur la méthode Sampaoli !

Publié le 18 septembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

L'OM dirigé par Jorge Sampaoli brille en championnat, grâce notamment à un style de jeu séduisant. Mais le groupe pourrait vite puiser dans ses réserves, alors que la saison est encore longue.

Sept ans après l’arrivée de Marcelo Bielsa, un nouveau technicien argentin est arrivé en ville. Présenté comme l’un des disciples d’ El Loco , Jorge Sampaoli a été désigné par Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas. Arrivé en mars dernier à l’OM, le technicien ne laisse pas indifférent. Avec son caractère fort et sa passion pour le jeu, Sampaoli est déjà devenu l’un des visages de cette saison de Ligue 1. L’ancien entraîneur du FC Séville est également très apprécié auprès de ses joueurs. Une vidéo publiée par l’OM montrant le technicien jouer au tennis-ballon avec Mattéo Guendouzi a vite fait le buzz. Proche de son groupe, Sampaoli est vite parvenu à faire l’unanimité comme l’a confirmé Pape Gueye il y a quelques jours. « Vous pouvez imaginer comment il est... Il veut toujours gagner en jouant bien. A l’entraînement, il est comme en match. En-dehors du terrain, il est très posé, il rigole beaucoup. Mais quand il est sur le terrain, c’est une autre personne. Il est sérieux et il veut qu’on joue comme il aime, c’est un coach très exigeant. Il nous demande de jouer sur nos qualités » a confié le milieu de terrain au micro de RMC .

« Ça ne va pas être facile de garder ce rythme »

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille d’un match de championnat face à Rennes, Luan Peres s’est également prononcé sur la méthode Sampaoli. Le défenseur brésilien, qui a déjà évolué sous les ordres à Santos, a salué notamment sa capacité d’adaptation : « Son style n'a pas changé (depuis Santos), il a amélioré sa tactique. Il s'est adapté avec l'Europe. Il a entraîné de grandes équipes. Il a l'habitude de jouer par rapport à l'équipe adverse. Quel que soit le choix des 11 joueurs, tout le monde finit par avoir des minutes ». Ancien joueur de Sampaoli, à Séville, Adil Rami s’est montré plus inquiet. Le joueur de Troyes craint une baisse de régime lors de la seconde partie de saison. « Je ne suis pas surpris parce que les premières saisons avec un nouvel entraineur, ça part bien, ça se complique la deuxième année. Je connais Sampaoli, c’était la même chose avec Séville. Là où ils vont devoir être fort, c’est physiquement, et athlétiquement que ça ne va pas être facile de garder ce rythme. Il y a beaucoup de matches et ça pourrait se compliquer en deuxième partie de saison » a déclaré le champion du monde 2018 lors d’un entretien accordé à Amazon Prime .

« Il y a de la fatigue à cause des voyages »