OM - Malaise : Lopez, Mandanda... Sampaoli sur le point de se tirer une balle dans le pied ?

L’Olympique de Marseille est secoué par une petite révolution, avec Jorge Sampaoli qui a décidé d’écarter Steve Mandanda depuis deux matchs, afin de titulariser Pau Lopez.

Lors du mercato estival, Jorge Sampaoli a réclamé des renforts à tous les postes, même à celui de gardien de but. Pas vraiment surprenant, puisque l’Olympique de Marseille a salué Yohann Pelé, arrivé au terme de son contrat en juin dernier. Ce qui l’est plus toutefois, c’est que Sampaoli a clairement annoncé ne pas rechercher un simple remplaçant, mais bien une sorte de numéro un-bis capable de concurrence Steve Mandanda. C’est donc Pau Lopez qui est arrivé en provenance de l’AS Roma, où il n’a pas vraiment marqué les esprits. Il n’est que prêté, mais son option d’achat de 12M€ s’activera automatiquement après 20 apparitions avec l’OM cette saison et du côté de Rome, on ne souhaite définitivement pas le voir revenir. Sa première présence, Pau Lopez l’a connue lors de la 5e journée de Ligue 1 le 11 septembre dernier, contre l’AS Monaco (0-2). La deuxième est également arrivée, puisqu’il est resté titulaire pour le premier match de Ligue Europa ce jeudi face au Lokomotiv Moscou (1-1), avec Steve Mandanda le regardant depuis le banc de touche.

Mandanda n’a pas du tout apprécié la gestion de Sampaoli

L’actuel capitaine de l’Olympique de Marseille ne semble pas apprécier cette situation assez nouvelle pour lui en club. L’Équipe a annoncé que Steve Mandanda ne digère pas cette mise à l’écart et son langage corporel était assez clair lors des récents entrainements. D'après les informations de RMC Sport , il y aurait bien de l’eau dans le gaz entre l’iconique gardien de l’OM et Jorge Sampaoli, dont le récent passé à Santos et à l’Atlético Mineiro ne pousse pas à l’optimisme. Plus que la manière ce serait surtout le timing qui n’aurait pas été apprécié par Mandanda, qui aurait été prévenu à seulement quelques heures du début des matchs, face à l’AS Monaco comme face au Lokomotiv Moscou. RMC assure d’ailleurs qu’il ne comprend pas vraiment le choix de Sampaoli, puisqu’il estime avoir livré des bonnes prestations depuis le début de la saison.

