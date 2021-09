Foot - OM

OM : Daniel Riolo tacle les joueurs de Sampaoli !

Publié le 17 septembre 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors qu’il maitrisait sa première rencontre d’Europa League, l’OM s’est fait rejoindre dans le ultimes minutes du match par le Lokomotiv Moscou (1-1). Un match nul au goût amer pour Daniel Riolo sachant que les marseillais évoluaient en supériorité numérique.

L’OM a concédé un match nul qui ne fait pas vraiment ses affaires lors de la 1ère journée d’Europa League (1-1). Alors que les hommes de Jorge Sampaoli menaient au score grâce à un but de Cengiz Under et que le Lokomotiv Moscou était réduit à 10, les olympiens semblaient maitriser la rencontre. Mais ils ont été rejoints juste avant le temps additionnel. La prestation de marseillais était bonne mais le résultat ne suit pas. Un échec pour Daniel Riolo.

« C’est navrant de voir que tu gâches tout quand tu es à 11 contre 10 »