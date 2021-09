Foot - OM

OM - Malaise : Cette incroyable révélation sur le rôle de... Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 16 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien que Pablo Longoria soit président de l'OM depuis quelques mois, Jacques-Henri Eyraud a toujours des responsabilités à Marseille.

Démis de ses fonctions de président de l'OM en février dernier, Jacques-Henri Eyraud a été remplacé par Pablo Longoria tout en gardant une place dans le conseil d'administration du club phocéen. Il y a quelques semaines, le dirigeant espagnol dévoilait d'ailleurs le rôle de son prédécesseur : « Je dois toujours remercier les personnes qui me donnent des opportunités. Quand on doit donner une opinion du club pour les instances, c'est une décision coordonnée. Il fait ce type de travail. Il n'y a pas eu d'autres échanges puisqu'aucune autre question n'a été posée lors du conseil de surveillance ». Cependant, d'après Romain Molina, Jacques-Henri Eyraud a un rôle bien plus important.

Eyraud est toujours là