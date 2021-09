Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda très remonté contre Sampaoli en interne ?

Publié le 17 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Alors que Steve Mandanda a cédé sa place à Pau Lopez lors des deux derniers matches de l'OM, l'international français commencerait à mal vivre cette situation.

Cet été, l'Olympique de Marseille a fait le choix de recruter un gardien de but afin de venir concurrencer Steve Mandanda. C'est ainsi que Pau Lopez a été prêté par l'AS Roma durant le mercato estival. L'objectif est double pour le club phocéen, à savoir mettre en concurrence son portier de 36 ans afin qu'il reste sous pression et ne soit pas dans sa zone de confort, mais également anticiper son avenir. Et alors que Steve Mandanda avait débuté tous les premiers matches de la saison, voilà deux rencontres de suite qu'il cède sa place à Pau Lopez.

Mandanda digère mal sa mise sur le banc