Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino a fait une grosse annonce à Messi en interne !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi est apparu très étonné de quitter la pelouse du Parc des Princes dimanche à la 76e minute de jeu, l'international argentin se serait expliqué avec Mauricio Pochettino.

L'épisode a fait le tour du monde. A la 76e minute du match contre l'OL, et alors que le PSG est tenu en échec (1-1), Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Lionel Messi par Achraf Hakimi. Un choix qui a étonné tout le monde et qui a déclenché une polémique, notamment à cause de la réaction du sextuple Champion du monde dont la mou au moment de sortir en disait long sur sa surprise. Après la rencontre, Mauricio Pochettino désamorçait toutefois toute polémique : « La réaction de Messi ? Je lui ai seulement demandé comment il allait, il m'a répondu “très bien, aucun problème” et c’est tout. C’était ça la conversation qu’on a eue près du banc . » Mais cela n'a pas suffi à calmer les débats.

Incident clos entre Pochettino et Messi ?