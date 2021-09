Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un conseil pour le trio Mbappé-Neymar-Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 1h45 par A.C.

Au Paris Saint-Germain, tout le monde rêve du trio offensif formé par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu.

C’est un comble. QSI a attendu des années avant d’avoir les plus grandes stars du monde au Paris Saint-Germain et maintenant que c’est le cas, les problèmes sont au rendez-vous. Avec l’arrivée de Lionel Messi, les Parisiens peuvent en effet aligner l’un des trios offensifs les plus redoutable au monde avec Kylian Mbappé et Neymar, mais cela n’a pas vraiment marché lors des deux dernières rencontres du PSG. Contre le FC Bruges en Ligue des Champions (1-1), puis contre l’OL en Ligue 1 (2-1), l’équipe parisienne a semblé beaucoup trop déséquilibrée vers l’avant... ce qui ne semble toutefois pas inquiéter Mauricio Pochettino. « Les joueurs ont besoin de temps, de se connaître pour trouver des affinités, ça va arriver avec le temps, on a un effectif très talentueux » a déclaré le coach du PSG, qui devrait toutefois continuer à aligner ses trois stars.

« La clé est au milieu du terrain »