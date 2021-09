Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme crainte du Real Madrid après le feuilleton Mbappé !

Publié le 21 septembre 2021 à 11h45 par D.M.

Le Real Madrid voudrait prolonger le contrat de Vinicius Jr notamment afin de repousser la menace PSG. Le club espagnol s'attend à des représailles de la part des dirigeants parisiens après le feuilleton Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé aura marqué le dernier mercato estival. Le Real Madrid a tenté le coup et était prêt à offrir au PSG la somme de 200M€. Une proposition verbale, refusée par Nasser Al-Khelaïfi, désireux d’associer la star française à Neymar et au nouveau venu, un certain Lionel Messi. Le Real Madrid n’a toutefois pas dit son dernier mot et a l’intention de tenter sa chance à la fin de la saison, lorsque le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme. Mais en interne, le club espagnol se méfie du PSG. Et pour cause, plusieurs joueurs du groupe de Carlo Ancelotti intéressent fortement le club de la capitale.

Le Real Madrid n'écarte pas une offensive du PSG pour Vinicius Jr