Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo est validé dans le vestiaire !

Publié le 21 septembre 2021 à 21h15 par A.M.

Invité à commenter le recrutement estival du PSG, Sergio Rico ne cache pas qu'il a été agréablement surpris de voir débarquer tous ces joueurs.

Cet été, le PSG a dynamité le marché en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un mercato impressionnant qui a également été marqué par l'intransigeance du club de la capitale face au Real Madrid. Le PSG n'a effectivement pas cédé face aux offres madrilènes pour recruter Kylian Mbappé. Interrogé sur l'été complétement fou vécu par les Parisiens, Sergio Rico affiche sa joie d'évoluer avec de tels joueurs, bien qu'il ait été l'une des principales victimes des ambitions du PSG.

«Toutes ces arrivées ont été une bonne surprise pour nous»