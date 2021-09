Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino envoie un message fort sur sa situation !

Publié le 21 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Relégué dans la hiérarchie des gardiens de but, Sergio Rico s'est confié sur sa situation délicate et sur la concurrence XXL à son poste.

Transféré définitivement du Séville FC il y a un an, Sergio Rico entame sa troisième saison au PSG. Toutefois, cet été, le portier espagnol a vu son rôle radicalement changer. En effet, alors qu'il était la doublure de Keylor Navas depuis deux ans, Sergio Rico a vu arriver Gianluigi Donnarumma, qui débarque libre avec le statut de meilleur joueur de l'Euro. Par conséquent, l'ancien gardien andalou a dégringolé dans la hiérarchie puisqu'il est même relégué au rang de numéro 4 derrière Alexandre Letellier, inscrit sur la liste en Ligue des Champions car il présente l'avantage d'être formé au PSG. D'ailleurs, Sergio Rico a évoqué sa situation.

«La situation est compliquée»