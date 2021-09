Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan totalement fou du Qatar pour attirer Zidane !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que le PSG songerait à confier son banc à Zinedine Zidane, le club de la capitale pourrait offrir la possibilité au technicien français de combiner les postes d'entraîneur parisien et de sélectionneur de l'équipe de France.

Depuis le début de saison, le PSG peine à convaincre. En effet, malgré un parcours sans faute en Ligue 1 avec six victoires en six matches, l'accroc en Ligue des Champions contre Bruges (1-1) ainsi le jeu produit commencent à susciter des inquiétudes concernant Mauricio Pochettino. Le technicien argentin subit de nombreuses critiques et son avenir pourrait prochainement s'inscrire en pointillés. Et comme révélé par le10sport.com il y a quelques semaines, le Qatar rêve d'attirer Zinedine Zidane et maintient le contact avec son conseiller Alain Migliaccio.

Zidane pourrait succéder à Deschamps... et à Pochettino