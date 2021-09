Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Ancelotti sur l'arrivée de Camavinga !

Publié le 21 septembre 2021 à 23h30 par A.D.

Dans les ultimes instants du mercato estival, le Real Madrid a officialisé la signature d'Eduardo Camavinga. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a totalement validé l'arrivée de la pépite française de 18 ans.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga s'est engagé en faveur du Real Madrid à la fin du dernier mercato estival. Dès son arrivée à la Maison-Blanche , la pépite française de 18 ans a mis tout le monde d'accord et s'est montrée décisive en match. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti s'est livré sur le recrutement d'Eduardo Camavinga et a expliqué qu'il était tout simplement fait pour jouer au Real Madrid.

«Il a tout pour jouer à Madrid»