Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme surprise d'Ancelotti après les débuts de Camavinga !

Publié le 18 septembre 2021 à 23h30 par D.M.

Interrogé sur l'intégration d'Eduardo Camavinga, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa surprise après les grands débuts réalisés par le milieu de terrain.

Eduardo Camavinga a décidé de quitter la Ligue 1. Annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United lors du dernier mercato estival, le joueur de 18 ans a réalisé son rêve de gamin en rejoignant les rangs du Real Madrid. Arrivé il y a quelques jours dans la capitale espagnole, le milieu de terrain n’a toujours pas été titularisé par Carlo Ancelotti, mais s’est déjà montré décisif. Face au Celta Vigo le 12 septembre dernier, lors de sa première apparition sous le maillot du Real Madrid, Camavinga a inscrit son premier but. Face à l’Inter (victoire 1-0) en Ligue des champions ce mercredi, l’international français a réalisé encore une bonne rentrée, offrant une passe décisive à Rodrygo

« J'ai été un peu surpris, pour être honnête »