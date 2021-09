Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Genesio sur les débuts fracassants de Camavinga !

Publié le 17 septembre 2021 à 22h00 par B.C.

Alors qu’Eduardo Camavinga a parfaitement réussi ses débuts avec le Real Madrid, Bruno Genesio ne se montre pas surpris par son ancien joueur.

Avec un but et une passe décisives lors de ses deux premières apparitions avec le Real Madrid face au Celta de Vigo (5-2) puis contre l’Inter Milan (1-0), Eduardo Camavinga fait déjà l’unanimité en Espagne. L’international français, recruté par les Merengue dans les derniers instants du mercato estival, séduit par son insouciance et sa capacité à se montrer décisif lors de ses entrées en jeu. Interrogé sur les débuts remarqués de Camavinga au Real Madrid, Bruno Genesio ne se montre pas surpris.

« Il avait simplement besoin de s’aérer l’esprit »