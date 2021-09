Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé !

Publié le 17 septembre 2021 à 19h45 par D.M.

Les dirigeants du Real Madrid auraient décidé de ne plus évoquer le sujet Kylian Mbappé. Les membres du club espagnol auraient, aussi, l'interdiction de parler de la possible arrivée du joueur parisien.

Le Real Madrid espérait réaliser un joli coup, en toute fin de mercato, en mettant la main sur Kylian Mbappé, probablement le joueur le plus cher de la planète football actuellement. Le club espagnol était d’ailleurs prêt à verser près de 200M€ sur le compte du PSG à la fin du mois d’août, mais il a été refroidi par les dirigeants parisiens. Nasser Al-Khelaïfi est resté fidèle à sa ligne de conduite et a refusé de se séparer de Mbappé, à un an pourtant de la fin de son contrat. Le Real Madrid aurait prévu de retenter sa chance en 2022, mais en attendant, Florentino Perez aurait pris une décision dans ce dossier.

Le Real Madrid ne veut plus évoquer le sujet Mbappé