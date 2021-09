Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour Leonardo avec ce joli coup à 0€ !

Publié le 21 septembre 2021 à 20h45 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à s'offrir les services de Franck Kessie, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Toutefois, le Milan AC n'aurait pas abandonné l'idée de prolonger l'international ivoirien. D'ailleurs, les Rossoneri seraient toujours en pourparlers avec le clan Kessie.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a bouclé plusieurs coups XXL à 0€ : Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Lionel Messi (FC Barcelone). Alors que la dernière fenêtre de transferts a fermé ses portes il y a peu, le directeur sportif du PSG aurait déjà les yeux rivés sur l'été 2022. Et sachant qu'il voudrait boucler de nouvelles arrivées libres et gratuites, Leonardo aurait identifié le profil de Franck Kessie, en fin de contrat avec le Milan AC le 30 juin. Toutefois, les Rossoneri n'auraient pas encore jeté les armes.

«Ce n'est pas encore fini entre le Milan et Kessie»