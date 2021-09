Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de ce protégé de Raiola sur l'intérêt de Longoria !

Publié le 21 septembre 2021 à 19h45 par A.M.

Présenté comme un grand espoir du football néerlandais, Micky van de Ven reconnaît avoir été en contact avec l'OM avant d'opter pour Wolfsburg.

Cet été, l'Olympique de Marseille a été l'un des clubs européens les plus actifs lors du mercato. Et pour cause, le club phocéen a recruté 12 nouveaux joueurs dont trois défenseurs centraux. Il faut dire que le système de Jorge Sampaoli repose sur une défense à trois, ce qui a poussé Pablo Longoria à se démener pour renforcer ce secteur de jeu. Dans cette optique, après avoir bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l'OM a obtenu le prêt de William Saliba puis a bouclé le transfert de Luan Peres en provenance de Santos. Mais avant cela, Pablo Longoria avait une autre idée en tête.

Micky van de Ven confirme l'intérêt de l'OM