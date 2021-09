Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De La Fuente livre les coulisses de son transfert !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM en provenance du FC Barcelone, Konrad De La Fuente a été la première recrue phocéenne du mercato estival. Et l’attaquant américain est revenu sur son transfert.

Longtemps considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du FC Barcelone, Konrad De La Fuente a finalement décidé de changer d’air pour véritablement lancer sa carrière, et il a opté pour l’OM. L’attaquant américain de 20 ans a été recruté en début de mercato estival par Pablo Longoria pour 3M€, et il s’est confié ce mardi en conférence de presse sur les coulisses de son transfert à l’OM.

« J’ai appris début juin que je pourrais signer à l’OM »