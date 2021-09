Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante du Prince du Cambodge sur la vente de l'ASSE !

Publié le 21 septembre 2021 à 14h10 par D.M.

Prince cambodgien, Norodom Ravichak a officialisé son intérêt pour le rachat de l'ASSE et a dévoilé son projet pour le club stéphanois.

Mandaté par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour « sélectionner le meilleur actionnaire », le cabinet KPMG a étudié plusieurs candidatures. Mais ces dernières heures, un acteur inattendu a fait son entrée dans ce dossier. Prince cambodgien, Norodom Ravichak aurait transmis, vendredi dernier, une offre de 100M€ pour tenter de s'offrir l’ASSE, mise en vente. Un intérêt confirmé, ce mardi, par le principal intéressé. Norodom Ravichak a officialisé son intérêt pour le club stéphanois et a affiché ses ambitions.

« Je veux permettre à Saint Etienne de retrouver sa splendeur »