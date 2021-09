Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 13h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Marquinhos aurait repoussé les avances de Chelsea et souhaiterait s'inscrire sur le long terme avec le club parisien qu'il a rejoint en 2013.

Recruté en 2013 pour 35M€, Marquinhos s'est rapidement imposé comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Et huit ans après son arrivée, le défenseur brésilien, qui a succédé à Thiago Silva dans le rôle de capitaine, a désormais tout pour devenir une légende du PSG. Il a d'ailleurs prolongé son contrat il y a un an avec le club de la capitale. Désormais lié jusqu'en 2024 avec le PSG, Marquinhos qui n'a que 27 ans, souhaite s'inscrire sur le long terme à Paris comme il le confiait récemment à RTL : « Finir ma carrière au PSG ? Oui c’est possible, j’en ai envie . »

Marquinhos ne veut pas quitter le PSG