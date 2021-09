Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Thierry Henry sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 21 septembre 2021 à 14h15 par D.M.

Ancien partenaire de Lionel Messi au FC Barcelone, Thierry Henry est revenu sur l'arrivée de la star argentine au PSG.

Le PSG a réalisé ce que personne n’imaginait. Lors du dernier mercato estival, le club parisien a réussi à s’attacher les services de Lionel Messi, qui ne parvenait pas à prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Une arrivée qui met un coup de projecteur sur la Ligue 1. Pas moins de 253 accréditations ont été accordées à des journaliste du monde entier, dimanche dernier, pour la première de Lionel Messi au Parc des Princes. Consultant pour Amazon Prime , Thierry Henry a observé la prestation de l’attaquant argentin, sorti en cours de seconde période par Mauricio Pochettino.

« Voir Messi au Parc, c’est magnifique »