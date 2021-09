Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli s'enflamme pour cette recrue estivale !

Publié le 21 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Depuis son arrivée à l’OM, Mattéo Guendouzi a mis dans sa poche staff et supporters marseillais. Et c'est aussi le cas de son entraîneur, Jorge Sampaoli.

Parmi les nombreuses recrues du côté de l’OM cet été, il était attendu mais peut-être pas autant. Mattéo Guendouzi a rejoint Marseille durant l’intersaison en provenance d’Arsenal sous forme de prêt avec option d’achat. Après des débuts prometteurs chez les Gunners, le joueur de 22 ans n’a pas réussi à confirmer. Ses relations avec Mikel Arteta n’ont certainement pas aidé. Prêté la saison dernière au Hertha Berlin, il fait désormais le plus grand bonheur des supporters marseillais.

Guendouzi est capable de tout faire sur un terrain