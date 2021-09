Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce de Sampaoli sur son arrivée !

Publié le 21 septembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Alors que le choix Jorge Sampaoli semble porter ses fruits jusqu’ici, l’entraîneur de l’OM est revenu sur la décision de son président Pablo Longoria et que tout ce qu’ils doivent à l’Olympique de Marseille et à leurs supporters en retour.

Après le départ fracassant d’André Villas-Boas dans la foulée du dernier mercato hivernal, Jorge Sampaoli est venu redonner de l’élan à un effectif qui s’essoufflait à la toute fin du mois de février 2021. Et force est de constater que pour le moment, la méthode Sampaoli fonctionne à la tête de l’équipe première de l’OM. Cependant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas dupe. Et bien que la décision de le faire venir s’avère à l’instant T être la bonne, le technicien argentin sait que tout va très vite dans le football et qu’il doit donner en retour aux supporters marseillais, à l’instar de ses joueurs, alors que les suiveurs de l’OM multiplient les abonnements.

«Si on ne suit pas cette ligne directrice, les supporters nous le feront savoir»